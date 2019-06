UPM i Esquerra tanquen un acord de govern i Colomí serà el nou alcalde de Torroella

Unitat i Progrés Municipal (UPM) ha arribat a un acord de govern amb Esquerra Republicana per governar Torroella de Montgrí (Baix Empordà) els propers quatre anys. D'aquesta manera el candidat d'UPM, Jordi Colomí, passarà a ser el nou batlle en substitució de Josep Maria Rufí, mentre que la primera tinença d'alcaldia recaurà en el republicà Marc Calvet.

Des dels dos grups consideren que es tracta de l'únic "pacte lògic" que es podia fer després de les eleccions atès al resultat que van deixar les urnes, i que va atorgar sis regidors a UPM i quatre a ERC. La resta de tinences d'alcaldia es repartiran entre els dos grups. Entre les dues formacions sumen deu regidors, un més de la majoria absoluta.

De fet, el pacte que s'ha segellat aquest dissabte a la tarda ha estat una reedició del que hi havia fins ara, tot i que en aquella ocasió Esquerra era qui tenia l'alcaldia, amb Josep Maria Rufí. Ara, UPM s'ha fet amb la vara després de guanyar les eleccions i aconseguir sis regidors al ple. Esquerra passa a ser soci de govern i segona força amb quatre. En les darreres setmanes els dos partits havien mostrat la seva voluntat d'entendre's i arribar a un acord, en tant que es tractava del pacte "natural" que havien votat els electors.

Les dues formacions han destacat el clima de "màxima cordialitat i entesa" en les que s'ha produït les negociacions que han acabat amb l'acord de govern. Tant UPM com ERC defineixen l'acord de "progressista i compromès nacionalment". Amb tot, assenyalen que estan disposats a treballar amb la resta de forces del municipi.

Aquest any UPM de Torroella celebra 40 anys d'història. Durant la primera etapa integrava militants que després van sortir-ne per formar ERC al municipi. En aquests anys de democràcia, UPM ha aconseguit quatre majories absolutes a Torroella de Montgrí. "Som un partit municipalista, format per persones independentistes i d'altres que no ho són i no tenim cap problema en defensar els presos polítics i el dret a l'autodeterminació de Catalunya", ha conclòs Colomí.

Aquest municipi és on va néixer Dolors Bassa. Una pancarta amb la seva imatge i llaços grocs reivindiquen la llibertat per als líders independentistes a la façana del consistori.