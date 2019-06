El bon temps i la festivitat de l'Ascenció a la Catalunya del Nord animen els banyistes de les platges gironines

El bon temps d'aquest cap de setmana i la festivitat de l'Ascenció que se celebra a la Catalunya del Nord ha animat molts banyistes a donar el tret de sortida a la temporada d'estiu a les platges del litoral gironí. La majoria dels que s'han volgut acostar a passar el cap de setmana a les platges ha estat turisme local – bàsicament provinent de l'àrea metropolitana de Barcelona – i client de la Catalunya del Nord, que ha aprofitat el pont de l'Ascenció, que se celebrava aquest dijous. Entre les que han registrat un bon nombre de turistes hi ha les platges de Castell o La Fosca de Palamós, però també les cales d'alguns camins de ronda com el que porta de Torre Valentina a Platja d'Aro, on s'ha pogut veure força turistes passejant pel municipi.

Entre els més beneficiats hi ha els restaurants i bars d'aquestes localitats. En concret els establiments situats arran de platja i que aprofiten la temporada d'estiu per fer caixa. Alguns, aquest cap de setmana han pogut omplir les terrasses, a l'espera que arribin els mesos de més feina - juliol i agost -.

El principal client de la costa gironina és el català i de la resta de l'Estat, si bé l'estranger s'incrementa especialment durant els mesos d'estiu. En aquest aspecte, el francès és qui més aposta per gaudir del litoral de les comarques de Girona, en bona part com a conseqüència de la proximitat amb la Catalunya del Nord.