Palamós inicia les restriccions de vehicles als seus espais naturals

Palamós ha començat aquest cap de setmana la regulació d'accés amb vehicle motoritzat als espais naturals de Castell a Cap Roig i de s'Alguer a la pineda d'en Gori.

L'Ajuntament aplica la mesura amb l'objectiu de potenciar l'ús sostenible d'aquests espais litorals, així com per potenciar la seva preservació, garantint la seguretat de les persones i del mateix àmbit, en el cas que les zones es veiessin afectades per un incendi o possible emergència.

La restricció afectarà tots els propietaris de vehicles motoritzats -cotxe o moto- que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors. A més, segons el consistori, als residents se'ls demana la màxima col·laboració per mantenir el tancament, apel·lant a la seva corresponsabilitat com a usuaris de l'espai natural.

La mesura s'havia iniciat puntualment per Setmana Santa, però a partir d'aquest cap de setmana s'aplicarà cada dia fins a final d'estiu i mentre perduri el risc d'incendis forestals. Coincidint amb la mesura, s'obrirà la totalitat de places el nou aparcament de Castell que podrà acollir uns 600 vehicles. A més, també s'ha tancat el pas de vehicles, i en aquest cas de manera definitiva, als camins interiors que des de la Fosca i el Pla de Torre Mirona donen accés pel pont de la Presa a la plana de Castell.

La prohibició d'accés a s'Alguer afectarà l'únic camí accessible per a vehicles. En el cas del camí de cala Estreta, la mesura afecta a tots els accessos a l'EIN Castell-Cap Roig.