La Plaça del Castell de la Bisbal d'Empordà s'omple d'editorials independents en la 2a edició de la Fira Indilletres

La Plaça del Castell de la Bisbal d'Empordà s'ha omplert aquest cap de setmana d'editorials independents en la segona edició de la Fira Indilletres. En total han estat 24 les firmes que aquest any han exposat – set més que la primera edició -, a més de dues llibreries de la capital del Baix Empordà. Tot plegat en una fira que ha incrementat el nombre d'actes i activitats, entre les que hi destaquen una taula rodona sobre "presos polítics", la presentació de 'Les Transformacions' de Johannes Eyckermann o diverses xerrades gastronòmiques. Des de l'organització d'Indilletres asseguren que estan "molt satisfets" de com ha funcionat la fira, mentre que l'Ajuntament destaca el paper "rellevant" que dona una proposta com aquesta per la Bisbal.