UPM tanca un pacte amb ERC per governar Torroella

Torroella de Montrgí i l'Estartit ja tenen govern per a la propera legislatura. El nou alcalde del municipi serà Jordi Colomí (UPM), que va guanyar les eleccions amb sis regidors i ahir va tancar un pacte de govern amb la formació de Marc Calvet (ERC) que va treure quatre regidors a les municipals de diumenge passat.

Segons informa el futur govern, el pacte fixa que la primera tinença d'alcaldia serà per a Marc Calvet, el cap de llista dels republicans. Expliquen que les negociacions s'han fet en un clima de cordialitat i entesa.

D'altra banda, el gruix de l'acord està fet tot i que falta tancar serrells relatius a la confecció del cartipàs municipal. Els dos partits informen, però, que el pacte no serà vàlid fins que les assemblees de les respectives formacions el ratifiquin. «Tindrà lloc la setmana vinent i donem per fet que serà una decisió positiva», indiquen. Per Colomí i Calvet, «aquest és un pacte lògic, atès que hem governat conjuntament els darrers tres anys», ja que en la darrera legislatura ERC era la força majoritària i tenia l'alcaldia. En el darrer govern, indiquen, han tingut «plena sintonia vers el model de ciutat i societat que cal impulsar».



«Govern progessista»

En aquest sentit, defineixen el seu govern com a «progressista, compromès nacionalment i disposat a generar el màxim de consens amb la resta de forces polítiques que vulguin treballar per l'avenç de Torroella, l'Estartit i Catalunya». Calvet ha estat la segona força en substituir l'actual alcalde en funcions Josep Maria Rufí, traient quatre regidors.

A la resta de llocs del consistori, i si el pacte prospera, hi haurà les forces de l'oposició amb Junts per Catalunya (JxCat), encapçalada per Sandra Bartomeus, que va ser tercera força, amb dos regidors. De fet, JxCat va presentar-se com un acord entre el PDeCAT, COET i Junts per Torroella i l'Estartit de presentar-se sota les sigles Junts per Catalunya.

Un dels altres grups de l'oposició serà la CUP, amb Carles Ventura de cap de llista, que es mantindrà com a quarta força a l'oposició amb dos regidors.



Tots els partits

A banda també hi haurà Jordi Cordón, l'exalcalde de Torroella de Montgrí i posteriorment cap de l'oposició, que el 26-M es va presentar com a cap de llista d'un nou grup sota el nom Compromís amb Torroella i l'Estartit i que ha obtingut un regidor. Finalment, n'hi ha un per a l'Estartit som Tots i un per a Ciutadans (Cs).