Verges fa una cadena humana per reclamar un nou institut

Nova reivindicació de la comunitat educativa de Verges per reclamar un nou institut escola. Prop de 500 persones entre pares, docents i alumnes del centre van fer ahir una cadena humana per denunciar les dificultats que tenen cada dia, ja que els dos edificis estan separats per uns 700 metres. L'objectiu és fer saber el malestar de la comunitat amb el Departament d'Educació, que té un «problema de planificació estratègica».

«S'han equivocat, això no està ben fet i per tant reclamem que rectifiquin i ens prioritzin», assenyala la presidenta de l'AFA IES Francesc Cambó de Verges, Diana Canals. El recorregut va començar a quarts d'una del migdia a l'edifici d'obra de Primària i va acabar al cap de mitja hora als barracons de Secundària situats uns 700 metres, a l'altra banda del poble.

L'institut escola Francesc Cambó de Verges va tornar a obrir les seves portes ahir dissabte. No per fer classe, sinó per congregar els alumnes que hi estudien, els seus pares i el personal que hi treballa i reclamar tots junts un nou centre al municipi. El problema ve de lluny, i és que ja fa temps que la comunitat educativa exigeix que tiri endavant el projecte, que ja està aprovat però que ha quedat en un calaix.

Pares, mestres i alumnes reclamen fer un centre que millori l'actual, que ara es troba dividit en dos edificis, separats l'un de l'altre per 700 metres. Per això, ahir dissabte van voler reproduir les dificultats en les quals es troben cada dia. «Hem fet una cadena humana per explicar quin és el recorregut que molts membres de la comunitat educativa han de fer durant la setmana», va explicar la presidenta de l'AFA IES Francesc Cambó de Verges, Diana Canals.

L'acte va començar de bon matí amb diverses activitats per a la mainada, com tallers i activitats esportives. A quarts d'una es va iniciar la cadena humana des del centre de Primària, situat al mig de Verges.

Mitja hora més tard van arribar als afores de la localitat, on hi ha els barracons de secundària i on pares, alumnes i mestres van dibuixar un SOS gegant.

Tots plegats consideren «urgent» que es tiri endavant el nou centre i lamenten que tractin els seus fills com «alumnes de segona». Per això, van fer notar el seu malestar amb el Departament. «Volem dir-li que s'han equivocat amb nosaltres i que tenen un problema de planificació estratègica», assenyala Canals.



Accelerar el procés

En aquest sentit, la presidenta va carregar contra Educació, ja que considera que «no cuida» els instituts escola que té. «Segueixen dient que en van obrint molts i en fan bandera i nosaltres, que ho som, estem en precari», va etzibar.

Canals va lamentar els terminis «tan lents» que tenen i les «males previsions» que hi ha de cara a la construcció del nou centre. Des de l'AFA diuen que tenen «seriosos dubtes» que els actuals alumnes de P3 de l'escola vegin construït el nou centre quan acabin la Secundària.

«Ens estan dient que a sis o vuit anys vista començarà la redacció del projecte, no pas la licitació de les obres. Nosaltres el que volem és que l'alumnat el pugui gaudir el més aviat possible», assenyala Canals.