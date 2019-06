L'Audiència absol l'acusat d'intentar agredir sexualment el seu nebot a Torroella

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'intentar agredir el seu nebot de 9 anys en un pis de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). S'enfrontava a 10 anys de presó per haver intentat que el menor li fes una fel·lació mentre els dos es trobaven a la terrassa de l'habitatge. La sentència considera provat que el processat va ensenyar-li el penis al seu nebot, però no que intentés forçar-lo ni l'agredís sexualment. A l'hora de sentenciar el cas, el tribunal aplica el principi 'in dubio pro reo' (en cas de dubte, a favor de l'acusat) perquè entén que hi ha llacunes que no permeten tombar la presumpció d'innocència. Sobretot, perquè en fase d'instrucció el menor va declarar una cosa i al judici hi va introduir detalls substancials que abans no havia dit.

Els fets que ara l'Audiència de Girona ha sentenciat es remunten al 2 de novembre del 2017. El fiscal sostenia que, aquella tarda, l'acusat va intentar que el seu nebot li fes una fel·lació mentre els dos es trobaven a la terrassa del pis on el menor –un nen de 9 anys- vivia amb la seva mare i els seus dos germans.

El processat s'enfrontava a una pena de 10 anys de presó per una temptativa d'agressió sexual a menor de 16 anys. I també a pagar una multa de 2.700 euros per tres delictes de lesions (perquè després, hauria agredit tant la mare com la resta de germans que eren al pis).

La sentència, però, de la qual ha estat ponent el magistrat Manuel Ignacio Marcello, absol el processat de tots els delictes. El tribunal recull que aquella tarda, el processat sí que es va abaixar els pantalons i va ensenyar el penis al seu nebot mentre es trobaven a la terrassa. Però no considera provat que intentés que el menor li fes una fel·lació, ni que després agredís la resta de la família.

A l'hora de sentenciar el cas, el tribunal es basa sobretot en el relat que va fer el nebot al judici. I diu que no pot ser "prova de càrrec suficient" per condemnar l'acusat. Sobretot, perquè entre allò que va declarar en fase d'instrucció i el que va dir després a sala hi ha diferències substancials (com ara que primer no va fer esment a què el seu oncle li digués que li havia fer una fel·lació, i davant del tribunal sí que va subratllar que li ho havia dit expressament).



La mare, amb "actitud canviant"

A més, pel què fa a la mare del menor –i germana del processat- l'Audiència de Girona també subratlla que durant tot el procediment ha mantingut "una actitud canviant". Perquè primer va denunciar la temptativa d'agressió sexual davant dels Mossos, però durant la seva declaració a sala va fer-se enrere i va explicar que, aquella tarda, l'acusat simplement havia orinat a la terrassa perquè anava begut.

Per tot això, la Secció Tercera de l'Audiència conclou que hi ha massa llacunes que permetin tombar la presumpció d'innocència. I per això, falla a favor de l'acusat (el què en l'argot jurídic es coneix com el principi 'in dubio pro reo'). L'absol tant de la temptativa d'agressió sexual com dels tres delictes de lesions (perquè tampoc s'ha pogut provar que el processat agredís la família amb un pal d'escombra, amb un objecte tallant i amb una sandàlia).