Piferrer (ERC) es fixa en SGdP i JxCat per governar Palafrugell

L'alcalde en funcions de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC), està decidit a formar un govern de coalició per continuar al capdavant de l'alcaldia. El 26-M la seva formació va treure set regidors al municipi del Baix Empordà, els mateixos que el 2015 però amb prop d'un 30% més de vots. Va quedar en segon lloc i va empatar en nombre d'edils amb el PSC. Els socialistes van perdre l'alcaldia a mig mandat amb una moció de censura d'ERC i PDeCAT. Els republicans estan lluny dels onze regidors necessaris per governar en majoria.

Som Gent de Poble (SGP), amb tres regidors, i JuntsxCat, amb dos, són les dues formacions amb qui volen negociar per formar govern. Primer volen pactar amb SGdP i després amb JuntsxCat. Aquesta possible aliança no és una sorpresa perquè durant la campanya les tres formacions ja van signar un acord en què es comprometien a formar un bloc independentista. «Tenim legitimitat per formar govern», subratlla Piferrer.

El candidat d'ERC i actual alcalde en funcions, Josep Piferrer, destaca els «bons resultats» obtinguts el 26-M, que els han permès mantenir els set regidors obtinguts el 2015. Subratlla que «no han tingut vot de càstig» sinó que han ampliat els suports.



L'empat tècnic

Dels 1.948 vots han passat als 2.510, fet que representa un increment de prop del 30%. Per Piferrer, els resultats avalen la feina feta els dos anys que han estat al govern després d'impulsar la moció de censura amb PDeCAT per fer fora de l'alcaldia el socialista Juli Fernández, qui ha repetit de nou com a candidat socialista.

En les anteriors eleccions els republicans ja es van quedar com a segona força, per darrere del PSC, que de nou ha estat el partit més votat amb 121 vots de diferència. Així doncs, ERC i el PSC parteixen del mateix nombre de vots per intentar formar govern. Els republicans, però, se senten «legitimats» per mantenir l'alcaldia i tenen intenció de fer-ho amb dos possible socis, Som Gent del Poble (tres regidors) i JuntsxCat (dos regidors).



Superar la majoria

Amb ells sumarien dotze regidors i, per tant, superarien els onze necessaris per tenir majoria absoluta. Aquesta aliança ja es va donar a conèixer durant la campanya durant els dos debats que es van fer al municipi.

Fins i tot van signar un document davant la secció local de l'ANC en el qual les tres forces es comprometien a unir-se en un bloc independentista, descartant així cap possibilitat amb els constitucionalistes.

ERC vol fer valer aquest document i de moment ha començat a negociar amb Som Gent del Poble per tancar un acord. Confien tenir-ho a mitjans de setmana per després els dos partits negociar l'entrada amb JuntsxCat.



Les negociacions

Preguntat per si mantindrà l'alcaldia, Piferrer defensa que és el que els correspondria per tenir set regidors. Admet, però, que és una decisió que s'haurà de prendre juntament amb els regidors i el partit.

«No hi ha res tancat», assegura. Durant les negociacions també volen consensuar alguns temes municipals que s'abordaven de forma diferent en els tres programes. «S'han de polir punts i temes que en campanya podien ser contradictoris; s'haurà de triar la línia del mig o escollir-ne una, estem negociant-ho».



El futur del municipi

Per als republicans, els temes prioritaris en els pròxims quatre anys seran el desdoblament de l'avinguda d'Espanya, reordenar l'àrea de serveis i medi ambient i la construcció d'una pista de patinatge.

Pel que fa als resultats del 26-M, aquests han estat molt similars als del 2015. Entesa ha mantingut el regidor, aquest cop sota la marca de Palafrugell en Comú Podem. El mateix ha passat a Ciutadans, que també ha repetit resultats amb un edil.

A l'espera dels possibles pactes caldrà veure què acaba succeint al consistori baix-empordanès per acabar governant el municipi de Palafrugell els propers quatre anys.