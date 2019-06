Carme Picas, la primera cuinera «ambaixadora Gamba de Palamós»

La reconeguda cuinera Carme Picas, copropetària del càtering i restaurant El Ginjoler-L'Hort del Rector, de Sant Feliu de Guíxols, ha esdevingut la primera dona distingida com a ambaixadora de la Gamba de Palamós, en reconeixement a la seva tasca i promoció d'aquest producte únic al món.

L'acte va tenir lloc ahir dimecres al vespre a l'Espai del Peix, ubicat al port palamosí, i va comptar amb la presència dels representants de les empreses certificades amb la Marca de Garantia Gamba de Palamós.

Picas va rebre el guardó de la mà de l'alcalde i del patró major de Palamós, i d'aquesta manera s'ha afegit a la llista de prestigiosos cuiners que han rebut el distintiu palamosí d'ambaixadors de la Gamba de Palamós, com els germans Roca, del Celler de Can Roca; Nandu Jubany, del restaurant Can Jubany, de Calldetenes; Quim Casellas, de l'Hotel Casamar, de Llafranch; Albert Satregener, del Bo.Tic, de Corçà; i, finalment, el cuiner i divulgador Pep Nogué. La cuinera es va formar a l'Escola d'Hostaleria de Girona -on també va exercir de docent del 1992 al 2018- i es va endinsar en el món de la cuina als 13 anys al restaurant del Santuari de Montgrony. A partir d'aquí, Picas va alternar els estudis amb feines a restaurants de prestigi com La Llar de Roses, que llavors tenia una estrella Michelin. Més tard, entraria a treballar al Celler de Can Roca.