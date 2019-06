Les famílies de l'escola Gaziel continuen la tancada

Els pares i mares dels alumnes de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols segueixen tancats a l'escola per demanar al Departament d'Educació que no suprimeixi un dels dos grups de P3. Aquest divendres s'ha complert una setmana de l'inici de la mobilització i el president de l'AMPA, Daniel Puntunet, ha assegurat que "cada nit hi ha hagut pares, mares i alumnes que han dormit al gimnàs de l'escola". De fet, Puntunet ha detallat que "la nit que hi havia menys persones dormint-hi, érem una quinzena". Per això, l'AMPA manté activa la protesta, com a mínim fins el dimecres 12, quan es farà públic quants nens han estat acceptats a les preinscripcions de forma definitiva. Mentrestant, segueixen organitzant tallers i activitats i preveuen que al llarg del cap de setmana hi passin unes cinquanta persones.

Aquest divendres a la tarda s'ha complert una setmana des que els pares i mares dels alumnes de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols van començar una tancada indefinida al centre. El motiu és lluitar contra la voluntat del Departament d'Educació de suprimir una línia de P3. Els pares asseguren que hi ha suficients alumnes com per tenir dues classes separades i així evitar que una desena de famílies s'hagin de repartir per altres escoles del municipi.

L'AMPA ha fet un balanç "molt positiu" d'aquesta primera setmana de mobilització per la resposta que han aconseguit per part dels pares. Si bé el cap de setmana va tenir una gran acollida per la gent que es va quedar a dormir, el temor era garantir que sempre hi hagués famílies que s'hi quedessin entre setmana. Un repte que segons el seu president, Daniel Puntunet, s'ha superat molt còmodament. De fet, el president ha afirmat que "la nit que hi havia menys persones dormint-hi, érem una quinzena".

Entre setmana, les famílies i els alumnes han dormit al gimnàs, amb màrfegues i sacs de dormir. De tota manera, havien de recollir-ho tot cada dia per garantir que les classes es podrien fer amb total normalitat. D'aquesta manera, quan sonava el timbre cada matí, els pares marxaven a treballar i deixaven que els professors agafessin les regnes de l'escola. A la tarda, després de l'última classe, les famílies tornaven a l'escola.

Puntunet ha destacat que més enllà de la mobilització de les famílies, es mostren satisfets per la implicació de molta gent del poble. De fet, el president de l'AMPA ha explicat que una nit van fer sessió de cinema amb pizzes per sopar i un restaurant els va regalar les 27 pizzes que havien demanat, per solidaritzar-se amb la causa. De la mateixa manera, una empresa de Llagostera també els va regalar iogurts, flams, recuits i altres productes per tots aquells que es quedessin a dormir al centre.



Tallers i activitats per omplir el cap de setmana

De cara a aquest cap de setmana, l'escola tornarà a omplir-se d'activitats. Daniel Puntunet ha explicat que aquest dijous es va fer una reunió amb les famílies per decidir quins tallers organitzaven i d'aquesta manera, mantenir "una agenda viva" durant tota la tancada. La previsió és que al llarg del cap de setmana hi passin una cinquantena de persones.

La protesta va arrencar el divendres passat amb un rerefons reivindicatiu però amb un ambient molt lúdic. Al llarg d'aquesta setmana, però, la tensió amb el Departament d'Educació ha crescut una mica més per la falta de resposta. Els pares demanen al Govern que es pronunciï sobre si finalment tancarà una classe de parvulari o no a l'escola Gaziel, però durant set dies no els han donat cap resposta.