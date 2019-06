TSF i PSC tanquen un pacte de govern a Sant Feliu de Guíxols

Tots per Sant Feliu (TSF) ha tancat un pacte amb el PSC per governar durant els propers quatre anys. El candidat de Tots per Sant Feliu, Carles Motas, ha explicat que han decidit no revalidar el pacte a tres bandes també amb ERC perquè tots han "coincidit" que un govern amb 16 dels 21 regidors era "massa ampli" pel municipi però que comparteixen projectes i que escoltaran la seva opinió. Les dues formacions que han arribat a acord sumen majoria absoluta. TSF va aconseguir deu regidors i el PSC, tres. ERC i Junts per Catalunya també en van obtenir tres cadascun, Guíxols des del Carrer (GdC ECP – ECG), un i Moviment d'Esquerres (MES-UPMcat), un altre.