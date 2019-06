Més d'una setmana de tancada a l'escola Gaziel de Sant Feliu

Els pares i mares dels alumnes de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols segueixen tancats al centre per demanar al Departament d'Educació que no suprimeixi un dels dos grups de P3. Aquest divendres s'ha complert una setmana de l'inici de la mobilització i el president de l'AMPA, Daniel Puntunet, assegura que «cada nit hi ha hagut pares, mares i alumnes que han dormit al gimnàs de l'escola». De fet, Puntunet detalla que «la nit que hi havia menys persones dormint-hi, érem una quinzena». Per això, l'AMPA manté activa la protesta, com a mínim fins al dimecres 12, quan es farà públic quants nens han estat acceptats a les preinscripcions de forma definitiva. Mentrestant, segueixen organitzant tallers i activitats i preveuen que al llarg del cap de setmana hi passin unes cinquanta persones.

Els pares asseguren que hi ha suficients alumnes com per tenir dues classes separades i així evitar que una desena de famílies s'hagin de repartir per altres escoles del municipi.

L'AMPA fa un balanç «molt positiu» d'aquesta primera setmana de mobilització per la resposta que han aconseguit per part dels pares. Si bé el cap de setmana va tenir una gran acollida per la gent que es va quedar a dormir, el temor era garantir que sempre hi hagués famílies que s'hi quedessin entre setmana.