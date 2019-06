Tots per Sant Feliu segella un pacte de govern amb el PSC

Tots per Sant Feliu (TSF) ha tancat un pacte amb el PSC per governar durant els propers quatre anys. El candidat de Tots per Sant Feliu, Carles Motas, explica que han decidit no revalidar el pacte a tres bandes també amb ERC perquè tots han «coincidit» que un govern amb 16 dels 21 regidors era «massa ampli» per al municipi però que comparteixen projectes i que escoltaran la seva opinió. Les dues formacions que han arribat a acord sumen majoria absoluta. TSF va aconseguir deu regidors i el PSC, tres. ERC i Junts per Catalunya també en van obtenir tres cadascun, Guíxols des del Carrer (GdC ECP – ECG), un, i Moviment d'Esquerres (MES-UPMcat), un altre.

Tots per Sant Feliu ha tancat un acord de govern amb el PSC, amb qui ja ha compartit equip durant aquests quatre anys, però no amb ERC. Motas explica que la decisió s'ha pres perquè hi ha bona entesa amb els socialistes i que han considerat que era la manera de poder «continuar amb la feina iniciada de transformació de la ciutat en l'àmbit social, urbanístic, econòmic i turístic».

El candidat de Tots per Sant Feliu admet que tenien la mateixa bona relació amb Esquerra i que també hi comparteixen projectes però que han «coincidit» que un govern amb 16 dels 21 regidors en joc era «massa ampli» per al municipi.



Més suports

Malgrat això, Motas explica que s'ha compromès a escoltar i incorporar l'opinió de tothom, també la de Junts per Catalunya, que també va aconseguir tres regidors a les eleccions del 26-M.

Amb l'acord, les dues formacions sumen 13 regidors, una àmplia majoria absoluta que convertirà Motas en alcalde durant els propers quatre anys. El candidat repetirà per segon mandat consecutiu però també va ser batlle entre l'abril del 2010 i fins a les eleccions del 2011, després que prosperés una moció de censura a l'aleshores alcalde socialista Pere Albó.

Després dels comicis, el candidat de Tots per Sant Feliu ja va manifestar que no volia governar en minoria -es va quedar a un regidor de la majoria absoluta- però que descartava reeditar el tripartit. TSF va aconseguir un resultat històric que avala «la feina feta» aquest mandat.



Tots els partits

