Educació descarta mantenir dues línies de P3 al Gaziel si no augmenten les matrícules

El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, ha descartat mantenir les dues línies de P3 a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols si no creix el nombre de matrícules. Fonalleras va visitar aquest dissabte les famílies que s'han tancat a l'escola com a mesura de protesta per escoltar els seus arguments.

Davant de la petició de mantenir les dues classes de P3, el representat del Departament d'Educació ha recordat que tan sols hi ha set famílies que es quedarien fora de l'escola i per això no serien prou alumnes com per crear una segona classe. De tota manera, Fonalleras ha remarcat que si el dia abans de començar el curs escolar les matrícules haguessin incrementat, mantindran les dues línies.