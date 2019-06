Els serveis de neteja de Pals faran vaga indefinida a partir del 15 de juny

Els treballadorsdel centre de treball de l'empresa FCC a Pals (Baix Empordà), encarregats de la neteja viària, de platges i recollida d'escombraries han anunciat vaga indefinida a partir del 15 de juny.

La convocatòria es va aturar al mes d'abril davant el compromís per part de l'alcalde de Pals, Sergi Brull, de dur les reivindicacions de la plantilla al ple de l'Ajuntament que va tenir lloc el 8 de maig.

Hi ha una nova adjudicatària del servei però s'hi ha interposat un recurs i els treballadors es troben amb un bloqueig de les negociacions del conveni.

Les demandes són d'un increment salarial del 2% el primer any (2018); blindar els horaris i llocs de treball, increment de l'IPC anual la resta d'anys de vigència del conveni; plus quilometratge en el cas que la distància de la nau nova superi els 7 quilòmetres; i una durada del conveni fins a 31 de desembre de 2012.

Però finalment al ple, tal com consta a l'acta, diuen, només ha acceptat la pujada salarial del 2% per al 2019 mentre s'informa a la plantilla que vetllaran perquè la nova empresa adjudicatària intenti donar sortida a les peticions dels treballadors.

Les mesures no s'haurien complert i ara consideren que portar-ho al ple del 8 de maig només pretenia evitar la convocatòria de vaga durant la Setmana Santa i salvar el procés d'eleccions municipals.

La representació de la UGT ha informat que davant d'aquesta situació "s'ha negat a signar aquest acord i ha activat de nou la convocatòria de vaga, que ara serà indefinida a partir del 15 de juny".

El sindicat ha explicat que s'ha intentat contactar amb l'alcalde en funcions per demanar-li explicacions de la seva actuació. "En cap moment ha volgut donar-nos resposta, al·legant que aquesta és una problemàtica que haurà d'assumir el nou alcalde de Pals", diuen.

"Volem recordar a la representació del municipi que la convocatòria de vaga va registrar-se al mes de març i que, per tant, ja tenim els serveis mínims pactats amb el Departament, i la plantilla més convençuda que mai d'iniciar aquesta vaga indefinida", constata el sindicat.



Un llarg procés

Des que va finalitzar el conveni anterior, el mes de juny de 2018, i davant la situació dels possibles recursos de l'adjudicació, diu el sindicat, es va intentar negociar el conveni.

El mes de setembre de 2018 es va constituir la mesa i es van iniciar les negociacions del conveni col·lectiu d'empresa al centre de treball.

"La resposta de l'empresa a les demandes de la UGT va ser que, com que s'havia d'iniciar una nova concessió, no pensava procedir a cap negociació de conveni fins que no es conegués el nou adjudicatari", constaten.

El 19 de febrer d'enguany, el sindicat va registrar una instància a l'Ajuntament de Pals explicant la situació de bloqueig i la impossibilitat del personal de negociar cap millora social i econòmica davant la negativa de l'empresa.

Des del sindicat exposen que "pel que sembla, hi ha una nova adjudicatària, però amb un recurs, de manera que la situació per a la plantilla –una quinzena de treballadors i treballadores- continua sent la de l'inici de les negociacions".

Davant d'aquesta situació conflictiva, amb una clara repercussió negativa per a la plantilla, l'actitud dilatòria de l'empresa i la poca implicació de l'Ajuntament de Pals en la negociació del conveni col·lectiu, la UGT ha informat que "amb el suport de l'assemblea de treballadors i treballadores va decidir convocar sis dies de vaga a l'abril i la possibilitat d'una vaga indefinida a partir del 15 de juny".