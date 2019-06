La colla Garnatxa guanya el Carroussel Costa Brava 2019

La colla Garnatxa ha guanyat, aquest any 2019, el primer premi de l'apartat de carrosses inèdites del Carroussel Costa Brava i el Trofeu Honorífic Carnaval de Carnavals, amb la carrossa anomenada Somnis foscos, l'home del sac. Enguany, el Carroussel ha estat seguit per unes 30.000 persones, amb una desfilada que s'ha allargat una mica més de quatre hores i ha servit com a punt culminant de les 57es Festes de Primavera de Palafrugell.

Al Carroussel Costa Brava hi han participat set colles locals amb les seves carrosses inèdites. Pel que fa als premis: en segon lloc hi ha quedat la colla Els Incorrectes, amb Timcorrecte; en tercer lloc, la colla EKSI, amb Quin malson!; en quart , la colla Imaginació, amb Tribu, això és Àfrica... o no?; en cinquè, la colla Els Trompats, amb MANIfest #NOCALLAREM; en sisè, la colla Confetti, amb Bon dia... Benvinguts a la vila dels Confettis, i finalment en setè, la colla Dàlmates, amb Dalmacoco.

La resta de premiats

Pel que fa a les comparses inèdites el primer premi ha estat per a la colla The Queens de Palafrugell, amb Dracarys; mentre que el segon premi ha estat per a la colla Asociación Latina de Palafrugell, amb Baile Folclore TINKU; en tercer lloc, la colla Imparables de Palafrugell, amb Rock star, i en quart, la colla Els Gentils de Mont-ras, amb Retorn a les cavernes.

D'altra banda, entre les tres comparses no inèdites, s'ha endut el primer premi la colla Els Gínjols d'en Bas -Sant Esteve d'en Bas- amb la comparsa Meravella marina.

A l'apartat de carrosses no inèdites, han pres part a la desfilada 11 carrosses, i la guanyadora ha estat la colla Esplai Carnavalístic dels Monjos -Santa Margarida i Els Monjos- amb la carrossa 25 anys fent el pavo.