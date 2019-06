Descarten mantenir dues línies de P3 a l'escola Gaziel si no augmenten les matrícules

El director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, descarta mantenir les dues línies de P3 a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols si no creix el nombre de matrícules. Fonalleras va visitar aquest dissabte les famílies de la tancada per poder reunir-se i escoltar els motius que han portat l'AMPA a organitzar aquesta protesta.

Davant de la petició de mantenir les dues classes de P3, el representant del Departament d'Educació recorda que tan sols hi ha set famílies que es quedarien fora de l'escola i per això no serien prou alumnes per crear una segona classe. De tota manera, Fonalleras remarca que si el dia abans de començar el curs escolar les matrícules haguessin incrementat, mantindrien les dues línies.

Així, l'escola Gaziel es quedarà amb un sol grup de P3 si no hi ha més matrícules de nous alumnes. Això comporta que tots els alumnes que el curs vinent han de començar l'escolarització obligatòria a Sant Feliu es poden repartir en nou grups diferents. En total quedaria una ràtio mitjana de 22 alumnes per aula. Per aquest motiu, Fonalleras manté que es tracta d'unes ràtios molt ajustades i que en d'altres municipis de la demarcació són més elevades. Per això volen dedicar més esforços econòmics a resoldre-les.

De fet, la situació de Sant Feliu de Guíxols és similar a la de Banyoles, on compten amb gairebé els mateixos alumnes preinscrits. A la capital del Pla de l'Estany repartiran els alumnes en nou grups de P3, el mateix número de grups que tindrà Sant Feliu si s'elimina la segona línia de Gaziel.

Tot i així, si res no canvia, hi haurà set famílies que no podran matricular el seu fill en aquesta escola de Sant Feliu. Totes elles seran repartides en la resta d'escoles públiques del mateix municipi. De tota manera, si entre les preinscripcions i el dia de l'inici de curs hi hagués suficients matrícules en aquest centre per tenir un segon grup, el portaveu d'Educació afirma que recuperarien les dues línies.



Tancada a l'escola

Tot i la resposta del Departament a la seva petició, les famílies que participen en la tancada han optat per seguir amb la seva protesta. El president de l'AMPA, Daniel Puntunet, detalla que els pares i mares volen seguir amb la tancada, com a mínim, fins aquest dimecres, 12. Es preveu que aquest dia es coneguin les adjudicacions de les places definitives dels alumnes. Una vegada s'hagi fet pública aquesta informació, els pares decidiran si allargar la tancada o no.

La mobilització va començar el divendres 31 de maig, quan un centenar de persones van anar fins a l'escola Gaziel per ocupar-la de forma indefinida fins que Educació no els comuniqués si tancaria el grup de P3 o no. Des d'aquell dia, cada dia hi ha pares, mares i alumnes que es queden a dormir a l'escola.