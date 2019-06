Fuig d'un control a Platja d'Aro anant molt begut, condueix temeràriament i xoca amb un arbre

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit ha detingut un home a Platja d'Aro que havia fugit d'un control d'alcoholèmia conduint temeràriament i triplicant la taxa màxima d'alcohol. En una altra actuació els agents també van arrestar un altre conductor que gairebé quintuplicava la taxa màxima d'alcohol i va causar un accident a Peratallada.

El primer dels casos es remunta al 9 de juny quan els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, sector Sant Feliu de Guíxols tenien muntat un control d'alcoholèmia a l'altura del punt quilomètric 41,4 de la carretera C-253, dins del terme municipal de Castell-Platja d'Aro.

Prop de les quatre de la matinada els agents van fer indicacions al conductor d'un turisme per tal que s'aturés. L'home va aturar el vehicle a uns metres del control, va fer marxa enrere de manera brusca i va girar cap a un carrer perpendicular a la via.

Els agents van seguir el conductor escàpol i van veure que circulava a gran velocitat i amb els llums apagats, per diversos carrers del nucli de S'agaró, fins que va sortir-se de la via i va xocar contra un arbre.

La patrulla va veure que l'home estava il·lès i en fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,78 mg/l en aire expirat, més de tres vegades per sobre del límit màxim permès que, en aquest cas era de 0,25 mg/l.

L'arrestat és un home de 28 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Sant Feliu de Guíxols, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir temeràriament i per circular amb una taxa d'alcohol penalment punible.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 10 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

El vehicle accidentat a Peratallada - Mossos

En una altra actuació policial, agents del mateix sector de trànsit van detenir el passat 8 de juny, un home de 47 anys, de nacionalitat portuguesa i amb domicili a la Bisbal d'Empordà, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible després d'accidentar-se.

Els fets van passar cap a les cinc de la tarda del mateix dia 8 de juny, al punt quilomètric 2.5, de la carretera GI-651, dins terme municipal de Peratallada, on un vehicle es va incorporar a la via sense respectar la preferència de pas i va col·lidir amb un altre turisme.

Els agents van constatar que les dues persones que anaven amb el vehicle que circulava correctament estaven ferides lleus, mentre que el conductor de l'altre turisme, que estava il·lès, presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.

Després que les víctimes haguessin rebut assistència mèdica, els Mossos van fer la prova d'alcoholèmia als dos conductors, un va donar negatiu, però el responsable de l'accident va donar un resultat positiu d'1,20 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé cinc vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Per aquest motiu, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.

El detingut, que no tenia antecedents, va quedar en llibertat després de declarar en seu policial a l'espera que sigui citat pel jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal.