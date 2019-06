Els serveis de neteja de Pals convoquen vaga indefinida

Els treballadors de neteja del centre de treball FCC de Pals han anunciat que a partir del dissabte 15 de juny començaran una vaga indefinida. Amb aquesta protesta, la plantilla vol aconseguir un increment salarial del 2% i que després es vagi incrementant segons pugi l'IPC en els propers anys. També demanen blindar els horaris i els llocs de treball i que si la nau nova que han de construir està a més de 7km de distància tinguin un plus de quilometratge. Per últim, els treballadors també volen allargar el conveni laboral fins a finals del 2022. Els sindicats ja havien convocat una vaga a l'abril, però finalment la van anul·lar perquè l'alcalde del municipi es va comprometre a portar aquestes millores al plenari municipal per aprovar-les.

El 8 de maig hi va haver un ple, però segons UGT només va servir per evitar una vaga durant la Setmana Santa i les eleccions municipals. De fet, el sindicat ha explicat que en l'acta de la sessió només hi apareix una pujada salarial del 2% durant el 2019, però no hi ha cap altra mesura de les que demanaven.



Les negociacions

Els sindicats porten gairebé un any negociant el nou conveni laboral. De fet, el conveni es va acabar el juny de l'any passat i el setembre es va constituir la mesa per començar a negociar un nou acord. De tota manera, el sindicat ha apuntat que el director de l'empresa va dir que, com que al cap de poc començaria un nou concurs de concessió, no volia negociar el conveni.