Acord a quatre bandes per per convertir en alcalde Miquel Bell-lloch a Calonge

Acord per desbancar l'actual alcalde Jordi Soler de l'Ajuntament de Calonge. ERC, Avancem, Republicans de Calonge i la CUP han acordat investir el candidat d'Esquerra, Miquell Bell-lloc, al ple de dissabte. L'acord a quatre, però, només es mantindrà per a la investidura perquè la CUP, de moment, no entrarà al govern.

Sí que ho faran les altres tres formacions que sumen 8 dels 17 regidors en joc. Bell-lloch, però, espera convèncer els cupaires per integrar-s'hi perquè, segons ha dit, els quatre partits comparteixen programa i l'entesa ha estat "fàcil" i "racional".

Sobre el rebuig a pactar amb Junts per Calonge, Bell-lloc ha explicat que la ciutadania "ha demanat un canvi" i que un govern amb l'actual alcalde no responia a la "renovació" reclamada a les urnes. Precisament, Soler ha criticat aquest dimecres en un comunicat la negativa d'Esquerra a formar govern.



Junts proposava una alcaldia compartida

La proposta de Soler buscava un govern format per ERC i Junts per Calonge i Sant Antoni, que hauria sumat 9 dels 17 regidors, i que estava obert a d'altres formacions amb representació al consistori, especialment al PSC. L'acord proposat, a més, preveia una alcaldia compartida: els dos primers anys per a Soler i els dos últims, per a Bell-lloch.