Es fuga a Platja d'Aro, triplica la taxa d'alcohol i xoca contra un arbre

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 28 anys i de nacionalitat espanyola, que va fugir d'un control d'alcoholèmia a Castell-Platja d'Aro conduint de manera temerària i va acabar xocant contra un arbre. La policia el va arrestar per conduir temeràriament i per circular amb una taxa d'alcohol penalment punible, perquè triplicava el límit permès. A més, la Policia Local de Palamós va detenir dilluns al matí un home de nacionalitat francesa com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit.