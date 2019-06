Palamós recorda els 25 anys de la victòria ciutadana de Salvem Castell

Avui fa 25 anys els palamosins i palamosines van fer un pas important pel futur del seu territori en aturar la construcció d'un camp de golf i d'una urbanització a la platja de Castell de Palamós. Que Castell sigui avui l'única platja verge de tota la Costa Brava és gràcies a la lluita, voluntat i perseverança d'un poble que avui fa 25 anys, el 12 de juny de 1994, va decidir mitjançant un referèndum que s'imposés la voluntat popular de decidir el destí d'un dels paratges més bells de la Costa Brava i un focus d'atracció turística molt apreciat pels veïns i per tots els visitants de l'espai natural de Castell-Cap Roig.

Així, fa un quart de dècada la mobilització de tot un poble i la creació d'una plataforma anomenada Salvem Castell van fer possible que els amenaçadors tentacles de les empreses immobiliàries, promotores i de la construcció no poguessin tirar endavant el seu desig d'omplir de més ciment un paratge verge d'una bellesa inigualable. Finalment, Salvem Castell va recollir 13.124 signatures que va presentar a l'administració per demanar la requalificació i la protecció dels terrenys.



Impacte del referèndum

Avui es compleixen vint-i-cinc anys de la celebració del referèndum que va decidir la protecció urbanística del pla i el paratge de Castell. Salvem Castell era una plataforma cívica que es va crear l'any 1992 per defensar aquesta zona verda del litoral de Palamós dels projectes urbanitzadors que l'amenaçaven.

D'aquesta manera, el 1993, van aconseguir que el ple municipal votés una resolució que preveia sotmetre la qüestió a un referèndum popular, i el 12 de juny de 1994, coincidint amb unes eleccions al Parlament Europeu, el poble de Palamós es va pronunciar majoritàriament -un 70% dels vots- a favor de la preservació del pla i el paratge de Castell. Un procés que, abans de consumar-se, tindria encara un llarg periple judicial i que veuria com la Generalitat accedia a fer un enorme desemborsament de diners públic per compensar els propietaris.