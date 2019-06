PSC, ERC i comuns prenen l'alcaldia a l'històric Joan Giraut a Platja d'Aro

El PSC, ERC i Vall d'Aro en Comú han tancat un pacte de govern que traurà l'alcaldia de Castell-Platja d'Aro a Joan Giraut després de gairebé 30 anys. Els tres partits van anunciar l'acord aquest dimarts, que convertirà en batlle el fins ara primer tinent d'alcalde, Maurici Jiménez.

Junts per Catalunya va guanyar els comicis però va empatar en nombre de regidors amb els socialistes, que també van aconseguir cinc representants. ERC en va obtenir tres i la Vall d'Aro, un. Amb l'acord, les formacions s'asseguren una àmplia majoria absoluta amb nou dels disset regidors en joc. Giraut va accedir a l'alcaldia per primer cop l'any 1991 i la va mantenir fins al 2009, quan una moció de censura encapçalada pel PSC el va treure del govern. La va recuperar l'any 2011 i el 2015 la va revalidar amb un pacte amb el PSC.

Relleu històric a l'alcaldia de Castell-Platja d'Aro. Un pacte entre el PSC, ERC i Vall d'Aro en Comú (VAeC-ECG) traurà Joan Giraut del càrrec després de gairebé tres dècades. Giraut, que en aquests comicis es presentava sota les sigles de Junts per Catalunya, va guanyar en vots però va empatar en regidors amb els socialistes, que també en van treure cinc, un més que fa quatre anys. Esquerra va mantenir els tres que tenia, SOM-TE en va aconseguir dos i Vall d'Aro en Comú, un.



El futur alcalde

Durant aquest mandat, CiU i PSC han governat junts. De fet, el futur alcalde, Maurici Jiménez, ha estat durant els últims quatre anys primer tinent d'alcalde. L'acord a tres bandes es va fer públic aquest dimarts al matí en una roda de premsa on van remarcar que l'escenari que van deixar les eleccions els deixa nou dels disset regidors en joc. «Considerem que els ciutadans valoraran la suma dels esforços per formar un govern d'esquerres, fort i estable», asseguren al document.

Jiménez explica que sent que és un «repte esperat» alhora que ha posat en valor els quatre anys d'experiència obtinguda durant el mandat que ara s'acaba. El 26-M era el segon cop que es presentava com a cap de llista a unes eleccions municipals. El futur batlle també diu que ho entomen amb «ganes de treballar, il·lusió i amb un equip fort i estable» per fer possible els projectes de govern i destaca el caràcter «municipalista» de l'acord a tres bandes que s'ha aconseguit tancar.



Llibertat pels temes nacionals

El pacte detalla que els seus programes permeten «teixir un projecte comú» i també fixa quin serà el repartiment d'àrees del consistori. La cap de llista d'ERC, Montse Rovira, es convertirà en la primera tinent d'alcalde i assumirà a més l'àrea d'Urbanisme. El cap de llista de Vall d'Aro, Pedro Torres, serà el tercer tinent d'alcalde i es farà càrrec de la regidoria d'Esports, Infància i Joventut. Esquerra, a més, ostentarà les regidories de Promoció Econòmica i Turisme. «Volem millorar la qualitat de vida dels veïns així com la dinamització econòmica, l'habitatge i el comerç», afegeix Jiménez.

En relació amb la situació política de Catalunya, l'acord estableix que es comprometen a «prioritzar» l'estabilitat i la «neutralitat institucional» sense «renunciar a la defensa de les seves pròpies posicions en el que depassi l'àmbit local». Sobre aquest aspecte, Jiménez remarca que és una continuació del que s'ha estat fent durant aquest mandat amb CiU amb moments complexos com l'1-O i en què s'ha preservat la llibertat de vot de les forces que formaven govern.

I en el cas de la «neutralitat institucional», el futur alcalde explica que les decisions es prendran en funció del que es voti per majoria al ple. Així, posa l'exemple de la pancarta a favor dels líders independentistes presos que hi ha a la façana de l'Ajuntament. «S'haurà de ratificar per ple i si hi ha una majoria independentista que diu que cal mantenir-la, jo, com a alcalde, ho acataré; el que no farem serà batallar amb els socis de govern temes que no siguin d'ajuntament», afegeix.

En un sentit similar s'expressa la cap de llista d'ERC, Montse Rovira, que assegura que actuaran amb llibertat i que no creu que la situació o la sentència sobre el procés pugui condicionar el pacte.