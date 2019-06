Absolts els acusats d'arrancar cartells de la CUP a Palamós

El Jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà ha absolt tres acusats d'arrancar cartells de «Llibertat presos polítics» i llaços grocs propietat de la CUP Sant Joan-Palamós el juliol del 2018. La Fiscalia no hi veia delicte i l'advocada de l'acusació particular sol·licitava que condemnessin cadascun dels processats a pagar una multa de 900 euros com a autors d'un delicte lleu de danys, de coaccions o de furt.

La sentència, però, conclou que no s'ha pogut acreditar l'autoria dels acusats perquè no duien cap cartell malmès ni llaç groc al damunt quan la patrulla de Mossos d'Esquadra els va identificar. A més, el jutjat també subratlla que arrancar simbologia independentista de la via pública està emparat per la llibertat d'expressió. El cas va arribar a judici el 29 de maig. L'Ajuntament de Palamós va atorgar una autorització a la CUP per col·locar 16 cartells, dues pancartes i llaços grocs a l'avinguda Catalunya de la població. Segons recull la sentència, el 13 de juliol del 2018 la CUP Sant Joan-Palamós va denunciar la sostracció i destrossa de cinc cartells i vuit llaços grocs. En aquell moment no es va poder concretar quan va ser l'actuació d'un dels «comandos arrancallaços».

Més endavant, els denunciants van saber que precisament una patrulla dels Mossos d'Esquadra havia identificat tres homes la matinada del 13 de juliol del 2018 després de rebre un avís ciutadà. Quan els agents van arribar al lloc, van veure els tres sospitosos amb un pal metàl·lic acabat en ganxo i una canya de bambú que podien fer servir per retirar llaços. La sentència recull, però, que els agents van veure llaços a les papereres però els ara acusats no en duien cap al damunt, ni tampoc cartells.