Els pares de l'escola Gaziel de Sant Feliu continuen la tancada

Els pares i mares de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols segueixen tancats a l'escola per demanar al Departament d'Educació que no suprimeixi un dels dos grups de P3. Avui fa dotze dies que l'AMPA va decidir començar aquesta acció de protesta i, de moment, no tenen previst aturar-la.

Així, el president de l'AMPA, Daniel Puntunet, assegura que els pares i mares seguiran a partir d'ara la reivindicació i buscaran noves vies de protesta. L'AMPA havia posat com a data límit de la tancada ahir dimarts. Ahir mateix es van fer públiques les preinscripcions en primera, segona i tercera opció. En veure que la supressió de la línia es manté, Puntunet explica que la tancada es mantindrà i que s'organitzaran tallers i activitats.

En aquest sentit, l'AMPA va celebrar ahir al vespre una reunió extraordinària per decidir què fer a partir d'ara. Per la seva banda, ensenyament apunta que si durant els propers dies i abans de començar el curs escolar les matrícules haguessin incrementat, es mantindrien les dues línies.