La CUP de Palamós crea un fons per «tornar els diners dels plens al poble»

La CUP de Palamós va anunciar ahir la creació d'un fons per «retornar els diners dels plens al poble». La formació denuncia que dimecres es va celebrar un ple extraordinari amb un únic punt a l'ordre del dia que consistia en l'aprovació de l'acta de la darrera sessió plenària. Segons el partit, els diners d'aquests plens s'han de retornar al municipi.

La formació local ha denunciat la qüestió en altres ocacions i, de fet, a principis d'any va organitzar un concurs per repartir els diners del ple municipal de gener entre les associacions que es presentessin. Segons la cap de llista, Roser Huete, el ple de dimecres va durar molt pocs minuts i va representar una despesa per al consistori de més de 4.500 euros de diner públic, ja que es van assignar 525 euros a cada un dels nou regidors de l'oposició. «Els regidors de la CUP, per principis i tal com s'estableix al seu codi ètic, no reben personalment aquesta assignació, que l'assemblea local destina a campanyes, projectes i altres iniciatives decidides per l'assemblea». Degut a la disconformitat pel malbaratament i el fet de ser un ple amb un sol punt a l'ordre del dia, l'assemblea local del partit ha decidit crear un fons mentre es debat quina és la millor forma de retornar diners al poble.