Les obres de la residència per a persones amb discapacitat a Platja d'Aro començaran el setembre

La futura residència 'Els Estanys' per a persones amb discapacitat que es projecte a una finca de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) començarà a construir-se a partir de setembre i amb una previsió d'obres de més de dos anys. L'edifici de dues plantes s'aixecarà en una finca de més de 2.500 m2 del carrer Roma, uns terrenys que l'Ajuntament del municipi ha cedit. El nou espai, situat a tocar d'un parc urbà, inclourà tres unitats de convivència per a un total de 30 usuaris i un centre de dia. El cost supera els 4,17 milions d'euros (MEUR), dels quals més del 50% els aportarà l'Obra Social 'la Caixa' i el restant seran aportacions de la Diputació de Girona, Generalitat i alguns ajuntaments de la comarca. La fundació ha presentat el projecte dient que és "un somni fet realitat" pensat per a la promoció, inserció i equilibri personal d'aquestes persones i ha agraït el suport indispensable de les institucions.