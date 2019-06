ERC tanca un pacte d'investidura amb JxCat a Santa Cristina d'Aro

Junts per Catalunya (JxCat) a Santa Cristina d'Aro rep el suport d'ERC per a la investidura de l'alcaldia dels propers quatre anys. L'acord l'han confirmat les dues formacions hores abans de la votació per a la investidura d'aquest dissabte.

De fet, la formació de JxCat, liderada per Lourdes Fuentes, ha estat la força més votada a les darreres eleccions municipals obtenint sis regidors i ERC, encapçalada per Jaume Quintana, s'ha situat en la segona força amb tres regidors. Per darrere en nombre de vots hi hauria Guanyarem -ECG En Comú, amb Sònia Pujol al capdavant, amb dos regidors i el PSC i Ciutadans (Cs), que en tindrien un cada un.

Així, la primera i la segona força estarien d'acord en aprovar l'alcaldia de Lourdes Fuentes per majoria absoluta, nou dels tretze regidors possibles. «Nosaltres donem suport a la investidura d'ERC», confirma Quintana que es va reunir ahir amb JxCat per intentar ampliar el pacte i mirar de tancar un pacte de govern pels propers anys. «Possiblement hi podria haver un acord perquè hi ha molt bona voluntat per les dues parts», apunta.

Per la seva banda, Fuentes tampoc descarta un possible pacte de govern més endavant. «Nosaltres primer elegirem l'alcalde i si sortim escollits ens posarem a treballar de seguida pel municipi».



Pacte de govern

Les dues formacions es van trobar ahir a la tarda per intentar tancar un acord de govern i ambdues opinen que les negociacions avancen, així, s'han emplaçat a reunir-se el dimarts, un cop votada la investidura. «De moment no tenim acord però hem tornat a quedar per aquest dimarts», explica Quintana.



La resta de partits

Així ERC torna a guanyar l'alcaldia liderada per Fuentes, la substituta de Xavi Sala, l'antic alcalde del municipi. El partit no té la majoria absoluta, però va millorar resultats aquest 2019 i amb el suport d'ERC a la investidura no té problemes per formar govern. A l'espera d'un possible pacte, ERC afirma que veu bé les dues opcions: que els republicans governin en solitari i donar suports puntals a la formació o entrar a l'equip de govern amb la força més votada. Pel que fa a la força de JxCat també va millorar resultats aconseguint un regidor més respecte a les últimes eleccions.

La formació que va mantenir resultats va ser Guanyarem -ECG En Comú amb Sònia Pujol al capdavant, que estarà a l'oposició juntament el Partit Socialista, liderat per Narcís Palahí, que va perdre un regidor i es va quedar com a quarta força al consistori. La formació que va donar la sorpresa presentant-se per primera vegada amb Vito García va ser Cs, que va obtenir un regidor.