La nova residència per a discapacitats de Platja d'Aro costarà 4,1 milions

La futura residència Els Estanys per a persones amb discapacitat que es projecte a una finca de Castell-Platja d'Aro començarà a construir-se a partir de setembre i amb una previsió d'obres de més de dos anys. L'edifici de dues plantes s'aixecarà en una finca de més de 2.500 m2 del carrer Roma, uns terrenys cedits pel consistori. El nou espai, situat a tocar d'un parc urbà, inclourà tres unitats de convivència per a un total de 30 usuaris i un centre de dia.

El cost supera els 4,17 milions d'euros, dels quals més del 50% els aportarà l'Obra Social La Caixa i el restant seran aportacions de la Diputació de Girona, Generalitat i alguns ajuntaments de la comarca. La fundació ha presentat el projecte dient que és «un somni fet realitat» pensat per a la promoció, inserció i equilibri personal dels usuaris i ha agraït el suport indispensable de les institucions.



Suport al centre

L'edifici s'ha dissenyat pensant en oferir als usuaris «una vida tranquil·la però també una inserció a dins de la societat», una metàfora de l'objectiu final del projecte. Així s'hi ha referit el vicepresident de la fundació Vimar, Jordi Sistach, que ha detallat com serà la futura residència Els Estanys de Catell-Platja d'Aro a la sala de plens de l'Ajuntament del municipi on hi havia representades totes les institucions que hi donen suport.

La residència, de dues plantes, busca reduir l'impacte amb l'entorn -està a tocar d'un parc urbà-i per això els espais s'han distribuït en cinc volums diferents amb patis d'ombra a la planta baixa i les tres unitats de convivència per a 30 persones a la segona. «Volem que siguin famílies de deu persones», afirma Sistach, amb una sala per compartir a les hores lliures o caps de setmana. Pel que fa a la primera planta, també hi haurà una part per a dependències administratives just al costat de les sales d'activitats on hi haurà un gimnàs, una sala d'estimulació sensorial i una altra d'hidromassatge. L'altra activitat principal serà el centre de dia per a una vintena més d'usuaris.



Les administracions locals

Sistach subratlla que les places seran públiques i que per tant hi podran optar persones de tot Catalunya tot i que també es tindrà molt en compte la xarxa social dels usuaris. Durant la presentació, va agrair el suport de totes les administracions i institucions que ho faran possible tot recordant que darrere de la Fundació Vimar «no hi ha empresaris» sinó pares amb fills que tenen discapacitats que volen les millors atencions i un bon futur per a ells.