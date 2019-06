Palamós organitza un espectacle de màgia solidari amb l'ONG Proem-Aid

El Club de Natació de Palamós organitza un espectacle de màgia solidari per l'ONG Proem-Aid al Teatre la Gorga el 30 de juny a les vuit del vespre. A l'espectacle hi actuarà el mag campió mundial de Màgia d'Escenari 2015, Héctor Machena, i el cent per cent dels beneficis aniran destinats a l'associació de voluntaris que fa rescats de persones refugiades al mar Mediterrani. Les entrades ja es poden comprar a la web del Teatre la Gorga. L'activitat s'organitza amb el suport del Teatre la Gorga i l'Ajuntament de Palamós. L'associació ha agraït als organitzadors de l'espectacle la col·laboració amb el seu projecte.