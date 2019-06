Carles Motas és investit de nou alcalde amb el suport del PSC

Tal com estava previst després de la seva àmplia victòria en les eleccions del passat 26 de maig, Carles Motas va ser investit ahir sense problemes alcalde de Sant Feliu de Guíxols. De fet, a Motas no li calia més que un vot més -el seu grup, Tot per Sant Feliu, compta amb 10 regidors- per aconseguir ser investit en primera volta. Finalment el ple d'investidura va transcórrer sense sorpreses, ja divendres de la setmana passada es va anunciar el pacte entre la llista de Motas i la del Partit dels Socialistes (PSC), amb tres.

En el mandat 2015-2019 el govern guixolenc va configurar una majoria amb sis regidors del partit de Motas, tres d'ERC i tres del PSC. La diferència és que aquesta vegada ERC està a l'oposició.

Durant el plenari es va seguir el guió previst, sense cap sobresalt, i en essència els grups municipals que seran a l'oposició (ERC, Junts per Catalunya, Guíxols des del Carrer, i Moviment d'Esquerres-MES) van dedicar els seus discursos de manera molt semblant, que es podria resumir en: felicitar el guanyador i el govern que comença, i advertint que la seva serà una oposició constructiva.

L'alcalde Carles Motas, que repeteix mandat, va tenir paraules emocionants per al seu equip i sobretot cap a la seva família. Molt en especial a la seva mare i pare.

Motas va destacar que en el darrer mandat es va recuperar «l'orgull ganxó», i que això serà la tònica d'aquests quatre anys: treballar de valent amb projectes que facin avançar la ciutat amb empenta i passos ferms.