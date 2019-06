El Parc Natural del Montgrí torna a fer el curs subaquàtic

Un moment del curs per a Guies Subaquàtics, a l'Estartit.

Un moment del curs per a Guies Subaquàtics, a l'Estartit. ddg

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter amplia a aquest mes de juny el Curs per a Guies Subaquàtics, que ja s'havia impartit durant el mes de maig, degut a l'alta demanda. La formació té per objectiu transmetre informació i coneixements necessaris sobre la singularitat del parc natural a les persones professionals que treballen en àrees d'immersió dins del seu àmbit.

En aquesta ampliació hi participen 25 alumnes, entre els quals hi ha instructors i guies professionals dels centres d'immersió que operen a les aigües del parc, així com agents dels diversos cossos i forces de seguretat. Aquests alumnes s'afegeixen a la vintena que va cursar la formació el mes de maig.

El curs consta d'una formació de 44 hores, que inclou una part teòrica i una de pràctica, amb la realització del cens de peixos indicadors de canvi climàtic o el cens de gorgònies, i una prova final per avaluar els coneixements adquirits.

A més del personal del parc natural, participen en l'organització del curs personal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del Cos de Mossos d'Esquadra, del Cos d'Agents Rurals, del grup GEAS de la Guàrdia Civil, professors de la Universitat de Barcelona, investigadors del CSIC i altres professionals experts en temes marins i de patrimoni natural.



Guies i personal de parc

Està dirigit a guies de busseig dels centres d'immersió que treballen en l'àmbit marí del parc i altres bussejadors certificats. L'objectiu és transmetre informació útil per a la divulgació del medi submarí que fan els guies i promoure la sensibilització i el respecte envers el fons marí.

Així, s'explica la tasca de gestió del parc natural i la feina dels cossos de vigilància. A més, es posa en valor la feina del guia com a professional coneixedor del fons marí del parc i es fomenta la pràctica del busseig responsable i compatible amb la conservació del fons marí. El curs també afavoreix la relació directa entre els guies i el personal del parc.