Piferrer (ERC) governarà en coalició amb Som Gent de Poble i JxCat

Un pacte de govern a tres bandes, entre ERC, JxCat i Som Gent de Poble, permetrà a Josep Piferrer ser alcalde de Palafrugell i governar amb una còmoda majoria de dotze regidors. El pacte inclou cedir l'alcaldia el darrer any al cap de llista de Som Gent de Poble, Joan Vigas, que d'aquesta manera governarà el consistori a partir de juny de 2022.

Piferrer, que ja havia accedit a l'alcaldia a mitjan anterior legislatura en triomfar una moció de censura contra Juli Fernández (PSC), va assegurar que el fet de ni tan sols plantejar-se un acord de govern amb aquest no va tenir «només» a veure amb el 155, sinó que «hi ha altres raons». Sigui com sigui, en el seu discurs, el ja alcalde va deixar clar que una de les seves prioritats serà «continuar construint el país, per arribar a la república tan anhelada». I per si hi havia algun dubte, va acabar el parlament amb un «ho tornarem a fer».

El portaveu socialista i candidat amb més vots aconseguits en les municipals del passat 26 de maig, Juli Fernández, va destacar d'entrada que li sembla perfectament «legítim» el pacte que atorga a ERC l'alcaldia, ja que «tots els pactes ho són». Va lamentar, això sí, que hagi sigut «el 155» el que hagi impedit a les forces sobiranistes ni tan sols parlar de la possibilitat d'un pacte de govern amb el PSC. «I això que em vaig manifestar públicament contra el 155 i en favor de la llibertat dels presos, però bé, accepto que se'm catalogui de càrrec orgànic del PSC», va indicar.

Josep Salvatella, portaveu de JxCat, que formarà part també del govern municipal, va ser rotund en afirmar que «no podíem pactar amb cap partit que doni suport a la repressió de l'Estat espanyol: calia un alcalde sobiranista», però va incidir que el suport a ERC «no és cap xec en blanc».