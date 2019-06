UPM i ERC fan alcalde Jordi Colomí a Torroella

Jordi Colomí (UPM) és el nou alcalde de Torroella de Montgrí. La formació de Colomí va guanyar les eleccions amb sis regidors i ahir va rebre els vots a favor de la investidura d'ERC, tres regidors. En total, el nou alcalde va rebre 10 vots a favor dels 17 possibles. La resta de vots van ser tres vots nuls i tres vots en blanc. Un dels vots, però, va anar a parar a l'alcaldable de Ciutadans (Cs), Pere Cuadros, que té un regidor.

Després del recompte de vots i de la proclamació de l'alcalde, es va procedir a l'acte simbòlic de canvi de vara entre l'alcalde sortint, Josep Maria Rufí (ERC), i el nou alcalde, Jordi Colomí (UPM). Tot seguit hi va haver un torn d'intervencions dels portaveus dels grups municipals, que es va desenvolupar de menor a major representació al plenari. Els regidors de l'oposició es van oferir a fer una oposició constructiva.

El nou alcalde va apuntar que «volem que hi hagi un Ajuntament per a tots i tenir magnífiques relacions amb l'oposició». Així, «volem treballar per a tota la gent de Torroella i l'Estartit», va afegir.

Pel que fa a l'oposició hi ha la resta de formacions: JxCat i la CUP, amb dos regidors, i L'EST i Ciutadans (Cs), amb un regidor cada una.