Dos ferits en una baralla entre set persones a Palamós

La Policia Local de Palamós va haver d'intervenir dissabte, a primera hora del matí, per posar punt i final a una baralla que es va produir a la zona de la Planassa de Palamós. Segons va informar ahir Radio Palamós, la disputa va començar per causes que es desconeixen i, en un principi, hi van participar entre cinc i set persones.

Els agents de la policia van rebre l'avís a dos quarts de set del matí i, quan els agents van arribar, encara hi havia dos homes atonyinant-se. Així, els policies els van separar i a tots dos els van haver de traslladar en ambulància a l'hospital de Palamós, per ser atesos de les diverses lesions que presentaven.