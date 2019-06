Platja d'Aro torna a ser epicentre de la música familiar en la sisena edició del festival Xalaro

Platja d'Aro serà l'epicentre de la música familiar aquest cap de setmana. La sisena edició del Festival Xalaro de Platja d'Aro tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de juny. Es tracta del primer festival dedicat al públic familiar de la Costa Brava.

Aquest any presenta un programa artístic de 16 espectacles de música, circ, màgia, acrobàcia, clown, dansa i instal·lacions interactives, una gimcana per a tots els públics i una gran cloenda coincidint amb el Gran Castell de Focs Artificials de la nit de Sant Joan, des de la zona de Cavall Bernat de la platja Gran. Com a trets característics es manté la gratuïtat de les actuacions i dels espais participatius, i es consoliden el passeig Marítim i la plaça Major com a espais escènics dels espectacles, concentrats en la franja horària de tarda-vespre.

L'única excepció és l'espectacle de dansa Món maRTioska de Marta Casals, que per necessitats logístiques es fa en un espai interior -la Sala d'Actes de l'ajuntament-, i que alhora és l'únic en horari de matí -diumenge 23 de juny, 10.30 del matí- i també l'únic de pagament -2 euros per infant, amb aforament limitat. Per a més informació i detalls sobre el festival es pot consultar la seva web o el seu perfil de Facebook (Festival Xalaro).