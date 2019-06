Venen una àmfora per Internet i acaben investigats per la Guàrdia Civil. Això és el que va passar a dos veïns de Pals i València.

El Seprona després d'investigar la venda a Internet va procedir a escorcollar dos domicilis de Pals i València.

On hi ha recuperat cinc àmfores romanes, dues àncores, una pedra tallada, sis peces de plom i restes de ceràmica.

El comprador i el venedor han acabat denunciats per la policia. El primer està investigat per un delicte contra el patrimoni històric i el segon, per un de receptació.

L'operació va començar després que els investigadors detectessin que es venia una àmfora romana suposadament autèntica a través d'Internet- En un gran plataforma de compravenda on sovint la policia hi troba objectes que provenen de la comissió de delictes d'espoli, i en definitiva de tràfic il·lícit de béns.

L'operació Arofna va començar per part del Seprona de València de la Guàrdia Civil l'octubre de l'any passat en detectar a través de les xarxes socials, l'oferiment per a la venda d'una àmfora romana suposadament autèntica.

Després d'una minuciosa investigació per part d'aquest equip i en col·laboració amb l'equip del Seprona de Girona, van identificar tant al comprador a Girona com al venedor a València.

Aquests fets es posen en coneixement tant de la Fiscalia com del Jutjat de Catarroja.

Aquest va autoritzar l'entrada i el registre al domicili de tots dos que s'ha fet recentment. I entre ambdós habitatges els agents de la Guàrdia Civil hi han comissat diverses àmfores romanes així com material divers tot això inclòs com a Patrimoni Històric.

Per aquest motiu el Seprona de la Guàrdia Civil de València i Girona va procedir a la investigació de dos homes de 40 i 53 anys i nacionalitat espanyola per la seva implicació en un suposat delicte Contra el Patrimoni Històric i un altre de receptació.

En total, la policia ha pogut recuperar: cinc àmfores romanes, dues àncores amb concrecions marines, una pedra tallada, sis peces de plom i restes de ceràmica.

Totes les restes recuperades han quedat dipositades al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Generalitat de Catalunya. I les diligències policials van ser lliurades al Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 4 de Catarroja.