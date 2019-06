L'equip de govern de Begur torna a penjar la pancarta que demana la llibertat dels presos

L'equip de govern de Begur (Baix Empordà), amb Sempre-JxCAT, TotsxBE-TE i +Begur, ha acordat per majoria tornar a penjar la pancarta que demana la llibertat dels presos independentistes al balcó de l'Ajuntament. ERC va denunciar ahir la retirada del cartell però des del consistori argumenten que es va treure a l'espera de la decisió que s'havia de prendre en la primera reunió d'equip. En aquest sentit, recorden que la pancarta, "despenjada des de feia temps", va tornar-se a instal·lar per l'exalcalde, Joan Loureiro, "el darrer dia de mandat i a última hora". "Apostem per un nou estil de govern, de consens i transversal entre les diferents forces", assegura que primer tinent d'alcalde i responsable de Comunicació, Eugeni Pibernat.