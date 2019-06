Mantenen la petició de 15 anys de presó per abusar d'una menor amb discapacitat a Jafre

La fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició de 15 anys de presó per a l'acusat d'abusar sexualment d'una menor amb discapacitat intel·lectual i fer que li enviés fotografies semidespullada a través de les xarxes socials. El judici, que va començar ahir a l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència. Aquest dimecres ha declarat l'acusat, que ha afirmat que "mai" va tenir cap tipus de contacte sexual amb la menor ni la va obligar a masturbar-lo. L'acusat i la víctima es coneixien perquè la menor era companya d'estudis del fill del processat a l'institut de Verges (Baix Empordà) però els suposats abusos haurien tingut lloc a poblacions veïnes. L'acusat també ha declarat que no sabia que tenia quatre fotografies de la víctima al mòbil i ha assegurat que les imatges se li descarreguen automàticament des de les xarxes socials.