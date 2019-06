Principi d'acord per suspendre la vaga dels treballadors d'escombraries de Pals

Principi d'acord entre l'empresa FCC i els treballadors de neteja de Pals per suspendre la vaga indefinida que van començar dissabte. El portaveu del comitè, Jordi Teixidor, ha explicat que de moment la suspenen però que no la desconvoquen a l'espera de la celebració d'un ple extraordinari on s'haurien de recollir els acords presos. Segons ha dit, però, l'empresa s'ha avingut a acceptar totes les seves peticions.

Per una banda, s'ha compromès a una pujada salarial del 2% aquest any i durant els propers tres anys, segons l'IPC. També han acordat "blindar" la jornada laboral als empleats i pagar-los 5 euros per persona i dia de desplaçament amb el seu vehicle a més de 7 km del lloc de feina.

L'acord s'ha pres en una reunió aquesta tarda amb l'empresa FCC i el nou alcalde, Carles Pi (ERC). Teixidor ha celebrat l'entesa i ha admès que la negociació amb el nou batlle ha estat més "fàcil". "No enteníem perquè havíem hagut d'arribat a aquest extrem perquè no era una qüestió econòmica sinó de principis", assegura.

La vaga va començar dissabte, amb uns serveis mínims de buidatge de contenidors i neteja viària.