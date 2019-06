El PSC de Palafrugell denuncia irregularitats en sancions de cotxes a Llafranc

El grup del PSC de Palafrugell va denunciar ahir la presumpta tramitació irregular de sancions de tràfic a diferents carrers de Llafranc. Els expedients que denuncia el cap de la formació, Juli Fernández, corresponen a infraccions per estacionament incorrecte de la Policia Local.

Per la seva banda, el consistori de Palafrugell manifesta que si s'han produït errors en la tramitació, s'ha de consultar amb el servei de secretariat del consistori. Així, l'equip de govern té previst abordar la qüestió amb el secretari i els serveis jurídics del municipi.

De totes formes, els fets que es denuncien es varen produir fa un any, l'estiu passat. Segons l'Ajuntament, es tracta d'una zona on hi ha una urbanització nova i on els veïns i l'àrea d'urbanisme van arribar a un acord verbal per permetre l'estacionament fins que les obres no estiguessin finalitzades del tot. La Policia Local, però, hauria imposat unes sancions en els cotxes.

En aquest sentit, el PSC denuncia que per evitar les sancions la tramitació s'hauria fet de manera irregular. «Lamentem l'actuació del govern en la no tramitació de forma correcta d'aquests expedients», explica Fernàndez, que afegeix que podria tractar-se d'una presumpta prevaricació administrativa.