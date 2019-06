La 24a Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà programa prop d'una cinquantena d'espectacles

Del 19 al 21 de juliol els carrers i places de la Bisbal d'Empordà acolliran la 24a Fira de Circ al Carrer amb prop d'una cinquantena d'espectacles i la participació d'una trentena de companyies nacionals i internacionals. Després d'acollir unes 30.000 persones any rere any, la nova edició farà una forta aposta pel circ nacional i afronta el repte d'obrir-se a nous públics i incrementar els assistents. Entre les mesures, hi ha la redistribució d'escenaris amb l'objectiu de descentralitzar les actuacions. Enguany, a més, se n'estrenen dos de nous: el Terracotta Museu i la plaça de la Sardana.

L'espectacle inaugural es farà precisament als exteriors del museu i anirà a càrrec de la Cirque la Compagnie, que presentarà l'espectacle 'L'Avis Bidon', una proposta farcida d'humor i música en directe.

La fira també aposta per establir sinèrgies amb el barri del Convent, on hi viu un 30% de la població del municipi, i hi ha programat un espectacle. Serà la tarda del diumenge amb 'Sobre ruedas' d'Yidor Llach.

Tot i la voluntat d'obrir-se a nous públics, l'esdeveniment continua apostant per la qualitat. Precisament, aquest és un dels aspectes més valorats pels assistents, segons un estudi encarregat, que ho valoren amb un 8,98 sobre 10.

Entre la cinquantena d'espectacles programats, hi haurà diverses companyies internacionals però, sobretot, nacionals. I s'hi podrà veure circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars, màstil, música o tallers. A més i com ja es habitual, la majoria de les actuacions seran gratuïtes.