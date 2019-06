L'acusat d'abusar d'una menor amb discapacitat s'enfronta a 15 anys de presó

L'acusat d'haver abusat pressumptament d'una menor amb discapacitat durant dos anys a Jafre i posteriorment a la Bisbal s'enfronta a la petició ferma de les acusacions (fiscal i acusació particular), que li demanen 15 anys de presó, un cas que en la sessió d'ahir va quedar vist per a sentència. El processat va declarar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona, on va negar tant haver tingut relacions sexuals amb la menor com haver-li demanat fotografies d'ella sense roba.

Durant la sessió, el pressumpte agressor va assegurar que no sabia que la menor tenia discapacitat intel·lectual, i que la seva única relació amb ella era la de l'amistat que hi tenia el seu fill. A més, va afegir que pràcticament no coincidien perquè ell plegava tard de la feina.

Respecte als missatges que s'haurien enviat quan ella va traslladar-se a viure a la Bisbal i on segons va destacar la Fiscalia hi consten converses amb contingut «més aviat propi d'una relació sentimental», l'acusat va admetre haver tingut converses amb la menor però que només feien referència a si l'havia de portar en cotxe a alguna població dels voltants per quedar amb els seus amics.

A la documentació del cas també hi consten quatre fotografies que els Mossos van trobar al mòbil de l'acusat, on es mostra un tors nu tallat per la cara que la víctima va reconèixer com a seu. El processat va dir que no sabia que la nena li havia enviat fotografies perquè tot el material visual que rep se li guarda automàticament a una carpeta del dispositiu.

Va ser a través d'aquests missatges que la família de la nena hauria conegut els fets i que va confessar.



Fabulacions

El processat va negar els fets que se li imputen, i va dir que no havia tingut cap discussió ni problemes amb la menor que poguessin motivar la denúncia interposada per la víctima el gener de 2016, i ho atribueix a una fabulació de la nena.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el pressumpte agressor va abusar sexualment de la menor entre el 2013 i el 2015 a Jafre i posteriorment a la Bisbal, quan la menor tenia entre 12 i 14 anys. Tant el fiscal com l'acusació particular li demanen 15 anys de presó. Concretament, 12 anys per un delicte continuat de penetració a menors de 16 anys i 3 anys per corrupció de menors en modalitat de fabricació de pornografia infantil. També li demanen 10 anys de llibertat vigilada i inhabilitació especial durant 20 anys per treballar amb menors. També s'enfronta a una multa de 20 mil euros.