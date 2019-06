L'alcalde de Platja d'Aro assegura que la política catalana no interferirà en el dia a dia de l'Ajuntament

L'alcalde de Platja d'Aro (Baix Empordà), Maurici Jiménez, ha afirmat que la política nacional no passarà factura en el govern local, format pel PSC, ERC i Vall d'Aro en Comú (VAeC-ECG). Jiménez ha detallat que les tres formacions volen centrar-se en la gestió del dia a dia del municipi i deixar aquelles iniciatives polítiques per al ple. D'aquesta manera, Jiménez ha recordat que en l'anterior mandat el PSC i el PDeCAT van aguantar els quatre anys tot i "els moments de trasbals" que es van viure. D'altra banda, l'alcalde ha detallat que vol treballar per allargar la temporada turística i atraure visitants els mesos de març i abril i setembre i octubre.