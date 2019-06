Palamós assigna els càrrecs de govern dividits en dues noves grans àrees

Palamós va assignar ahir els càrrecs de l'equip de govern i els responsables de les deu noves regidories per als propers quatre anys. L'alcalde del municipi, Lluís Puig, va presentar, a més, les dues noves «grans àrees» que s'han creat per integrar totes les responsabilitats polítiques coordinades per l'alcalde i la primera tinent d'alcalde. ls membres de l'equip de govern són tots d'ERC, ja que la formació va guanyar per majoria absoluta en obtenir quatre regidors més que en les eleccions del 2015. Així, alguns dels càrrecs són l'alcalde, com a responsable d'urbanisme, atenció ciutadana, transparència i noves tecnologies; la primera tinent d'alcalde, Maria Puig, de recursos humans, habitatge, patrimoni local, arxiu, participació ciutadana; Emili Colls, de promoció econòmica, comerç, empresa, fires, mercats i patrimoni marítim; Xavier Lloveras, de medi ambient, platges i entorn natural.