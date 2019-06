L'alcalde de Platja d'Aro diu que la política catalana no interferirà en el dia a dia

L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, va afirmar ahir que la política nacional no passarà factura en el govern local, format pel PSC, ERC i Vall d'Aro en Comú (VAeC-ECG). Jiménez va detallar que les tres formacions volen centrar-se en la gestió del dia a dia del municipi i deixar aquelles iniciatives polítiques per al ple. D'aquesta manera, Jiménez va recordar que en l'anterior mandat el PSC i el PDeCAT van aguantar els quatre anys tot i «els moments de trasbals» que es van viure. D'altra banda, l'alcalde va detallar que vol treballar per allargar la temporada turística i atraure visitants els mesos de març, abril, setembre i octubre.

L'equip de govern de Castell-Platja d'Aro vol focalitzar-se exclusivament en les accions per millorar el municipi aquest mandat. Així ho va explicar el nou alcalde del PSC, Maurici Jiménez, qui va detallar que van coincidir des del primer moment amb ERC (els seus socis de govern, conjuntament amb Vall d'Aro en Comú, VAeC-ECG) que «en el marc de l'equip de govern i de les juntes de govern local no és necessari entrar en debats nacionals». D'aquesta manera, reserven aquest tipus de política «al Parlament» i, si fos necessari tirar endavant alguna acció en àmbit local, Esquerra ho proposarà en el plenari per tal que siguin tots els regidors qui ho discuteixi.

Jiménez va recordar que la seva experiència de govern durant l'últim mandat va demostrar que «es pot seguir governant tot i les divergències en l'àmbit nacional». De fet, els socialistes van mantenir-se al govern tot i «els moments de trasbals» que es van viure amb el referèndum de l'u d'octubre (1-O) o l'aplicació de l'article 155.



Més turisme

Maurici Jiménez va assegurar que el nou mandat arrenca amb un objectiu molt clar: estirar la temporada turística. L'alcalde va detallar que volen atraure visitants durant els mesos de març, abril i maig i també els de setembre i octubre. Per fer-ho, caldrà «buscar atractius perquè la gent s'acosti». Per això Jiménez va detallar que una de les accions del nou govern local serà redactar un pla estratègic de turisme.

A partir d'aquest document, es farà «una diagnosi per saber si complim les expectatives» que tenen els turistes quan visiten la localitat de la Costa Brava. A més, el pla també servirà per «definir» quins valors vol representar Platja d'Aro i explotar-los per començar a captar turistes fora de la temporada d'estiu.

A més, l'alcalde també vol ajudar els petits i mitjans comerços a «posar-se al dia» per tal de garantir la seva presència en un municipi amb una «alta presència de franquícies». Una de les accions per aconseguir-ho, segons Maurici Jiménez, és convertir els carrers que envolten algunes de les galeries interiors en vies només per a vianants.



Més primeres residències

Un altre dels reptes que vol encarar l'equip de govern municipal és resoldre el problema de l'accés a l'habitatge. L'alcalde va recordar que el fet de ser un municipi turístic vol dir que bona part dels pisos que hi ha són segones residències. De fet, va detallar que, dels 28.000 habitatges que hi ha dins el terme de Castell-Platja d'Aro, 24.000 són apartaments.

Això fa que molts joves i famílies tinguin problemes per trobar un habitatge econòmic i situat al nucli urbà. Per aquest mateix motiu, l'alcalde va avançar que volen fomentar els convenis amb propietaris d'apartaments que lloguen als turistes durant els mesos d'estiu perquè els cedeixin a l'Ajuntament i aquest els destini a lloguer social.

L'alcalde va recordar que això podria comportar estalviar-se l'Impost de Béns i Immobles (IBI) i l'Ajuntament els garantiria uns beneficis durant tot l'any, no només els mesos d'estiu. D'altra banda, un fet que ha detectat el consistori últimament és la transformació de segones residències a primeres.