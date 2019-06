Sant Feliu assigna els càrrecs de l'equip que forma govern

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ja té configurada la seva proposta organitzativa per al període 2019-2023. El govern quedarà en mans dels 13 edils escollits per impulsar la ciutat -fruit del pacte entre les formacions Tots per Sant Feliu i el Partit Socialista (PSC). Es tracta d'un organigrama on apareixen ja els tinents d'alcalde, els membres de la Junta de Govern Local i s'estableix la proposta de cartipàs d'aquest mandat 2019-2023, tot i que està en procés de tramitació.

Des del Govern van assenyalar ahir que «s'ha procurat una línia de continuïtat amb les polítiques impulsades en l'anterior mandat», i que posen l'accent en tres grans àrees: Economia i Organització, Territori, i Atenció a les Persones. Aquestes tres carteres estaran liderades pels tres primers tinents d'alcalde: Josep Melcior Muñoz, Josep Saballs i Núria Cucharero -en aquest mateix ordre. Per la seva banda, l'alcalde, Carles Motas, liderarà Planificació Urbanística, Gestió Pressupostària i Subvencions.



Les tres grans àrees

Els tres principals cartipassos -liderats pels tres primers tinents d'alcalde- estaran conformats de la següent manera: l'àrea d'Economia i Organització integrarà Serveis Econòmics, Organització i Recursos Humans, Serveis Administratius Centrals, Administració Electrònica, Gestió Documental, Forces de Seguretat, Edificis Municipals, Participació Ciutadana i Patrimoni.

El segon bloc, el de Territori, englobarà Urbanisme, Manteniment, Gestió del Medi, Neteja, Transports Públics i Mobilitat.

Finalment, la tercera àrea, Atenció a les persones, estarà formada per Esports i Joventut, Turisme, Promoció Econòmica, Comerç, Educació, Esdeveniments, Cultura i el Festival de Porta Ferrada.