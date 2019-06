ERC confia en Loureiro per encapçalar la presidència del Consell Comarcal

Els grups comarcals d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Tots per l'Empordà (TxE) i Unió de Partits Municipalistes de Catalunya (UPM) van signar ahir un acord per governar junts el Consell Comarcal del Baix Empordà durant els propers quatre anys. D'aquesta manera, la comitiva d'Esquerra diposita la seva confiança en Joan Loureiro -l'exalcalde de Begur-, que va ser escollit per ser el nou president del Consell Comarcal.

L'acord que es va segellar també estableix que la vicepresidència primera recaurà en Xavier Dilmé (TxE). Loureiro va assegurar que les prioritats del nou govern seran «aprofundir en la cooperació municipal a tots els nivells i aconseguir una major proximitat en la relació d'aquesta institució amb els ajuntaments de la comarca». El pacte també preveu que el consell comarcal s'estructuri en tres comissions informatives: Territori, Atenció a les persones i Activitat Econòmica i Règim Intern.

Des del nou equip de govern van afirmar que formen «una majoria que garanteix l'estabilitat en aquest ens i respecta els resultats del passat 26 de maig».

Segons l'acord, completen les vicepresidències Sílvia Romero i Enric Marquès, vicepresidents segon i tercer per Esquerra, respectivament, mentre que la representant d'UPM, Roser Font, tindrà una conselleria delegada.

