El PSC de Palafrugell acusa l'Ajuntament de sancionar irregularment a Llafranc

El portaveu del grup socialista (PSC) de Palafrugell, Juli Fernández, va acusar ahir el consistori de la vila de sancionar de manera irregular amb la càmera d'accés al passeig Cipsela de Llafranc.

Fernández va argumentar que la càmera de regulació de l'accés rodat -un giny que realitza fotografies a les matrícules dels vehicles que no tenen permís per accedir al passeig- va entrar en funcionament l'estiu passat, i va apuntar que un cop passada la temporada d'estiu el mateix Ajuntament informava a través del portal web que les càmeres es mantindrien activades sense règim sancionador i amb l'objectiu de recollir dades.

«El 2 de maig es va modificar la pàgina web i es va canviar el que hi posava», va afirmar ahir Fernández. El líder de l'oposició va expressar que els ciutadans que passen per allà ho fan enganyats: «Més de 4.000 persones han sigut multades perquè es pensaven que no passava res per circular amb el cotxe», va explicar.

Segons Fernández, el dia 2 del mes passat, el consistori va modificar el portal per informar dels nous calendaris i dels mecanismes puntuals d'accés al passeig: «Aquest dia van canviar el text, tot dient que el període sancionador passava a ser tot l'any», va relatar el dirigent socialista.



Les sancions imposades

Els socialistes calculen que s'han interposat 4.093 sancions -amb un import de 200 euros cadascuna- entre els mesos d'octubre i abril. D'aquest còmput, s'han fet efectives 1.180 multes, 693 han estat arxivades i 3.030 continuen com a pendents. Fent càlculs ràpids, les sancions que s'han liquidat sumarien un total de 236.000 euros, mentre que la xifra arribaria gairebé al milió si totes les multes imposades s'haguessin fet efectives. «Estem davant d'una situació molt greu, ja que estem sancionant els ciutadans en un període en què, segons el mateix Ajuntament, no es podia sancionar», va criticar Fernández.

La formació socialista va ressaltar en la missiva que «demanarà al govern què pensa fer» amb les sancions ja liquidades i amb les pendents. Tanmateix van qüestionar els motius legals per tenir sancions arxivades. El grup -que actualment ocupa l'oposició a l'Ajuntament- va concloure que demanarà «responsabilitats polítiques» per aquests fets. Fernández no va descartar prendre mesures legals si les explicacions dels republicans «no són suficients».



La visió de l'alcalde

L'alcalde del municipi, Josep Piferrer (ERC) -que ha revalidat mandat, i per tant, era el màxim responsable del govern municipal quan es va instal·lar la càmera- va expressar ahir en declaracions al Diari de Girona que en cas que la informació sigui certa, l'Ajuntament estudiarà solucions: «Ara per ara desconec si la informació del web era la correcta o no». Segons Piferrer, quan es va instal·lar el dispositiu, els membres de l'Ajuntament es van reunir amb els veïns i es va especificar que la sanció seria permanent: «Sempre es va dir que era tot l'any i tampoc tinc constància de cap queixa dels veïns».

Piferrer va subratllar que «desconeix» si s'ha pogut produir un error a l'hora de traslladar la informació a la pàgina web: «M'he assabentat del comunicat perquè m'han trucat, i ara per ara no nego que es pogués produir un error». Tot i que el dirigent va sostenir en tot moment que «des del principi» es va explicar que les sancions al passeig serien permanents per aquells vehicles no autoritzats. «Jo no he estat a l'Ajuntament avui i ara per ara no puc donar cap mena d'informació», va expressar Piferrer en ser preguntat si tenia constància del nombre de sancionats.

Segons va confirmar Piferrer, dimarts l'equip de govern es reunirà per estudiar els fets i valorar si es va produir un error. En cas afirmatiu, el Consistori «valorarà» les actuacions a procedir amb aquelles persones que han pagat l'import de 200 euros.