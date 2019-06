Reggae per Xics triomfa a Platja d'Aro en una nova edició del Xalaro

El passeig Marítim de Platja d'Aro es va omplir de jocs per als més petits.

aniol resclosa

La sisena edició del Xalaro, la mostra d'espectacles i turisme familiar de Platja d'Aro, va viure ahir una jornada multitudinària. El punt àlgid va ser l'actuació de Reggae per Xics a l'escenari del Cavall Bernat, a la platja Gran, davant milers de persones. El grup va presentar els temes i l'espectacle basat en el seu darrer disc, Ballant damunt la lluna, precisament una setmana després que també ho fes, amb èxit, al Festivalot de Girona. La mostra havia arrencat divendres amb un parell d'actuacions que també van reunir un bon nombre d'espectadors: la de l'humorista Peyu i la del grup Obeses, també a la platja Gran.

El Xalaro ha programat gairebé una vintena d'espectacles, tots de caràcter gratuït, que s'han repartit durant tot el cap de setmana en diversos escenaris de la població. Aquesta mostra, que arriba a la sisena edició, representa juntament amb el castell de focs artificials d'aquesta nit, per la revetlla de Sant Joan (23.30), el tret de sortida a l'estiu a Platja d'Aro. Ahir el cap de cartell era el concert de Reggae per Xics, que va anar seguir de l'actuació de The Beatbox Collective. Durant tota la jornada es van poder veure també actuacions de circ, dansa i màgia.

Avui el Xalaro tancarà la sisena edició amb un concert de Xiula (19.00), a la plaça Major, com a principal proposta. Ja de bon matí arrencarà la programació, amb la proposta de dansa de Marta Casals (10.30) destinada a nens i nenes d'entre tres i sis anys. La clown Mireia Miracle, per la seva banda, actuarà a les sis de la tarda. En aquest mateix gènere, a les vuit del vespre, serà el torn de Cie Okidok, una companyia belga que barreja circ, teatre i humor.

La mostra d'espectacles i turisme familiar va néixer a Platja d'Aro el 2014 i en aquestes sis edicions ha programat desenes d'espectacles amb els principals grups de música i oci en família. Cada any reuneix milers de persones i dona el tret de sortida a l'estiu.